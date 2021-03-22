Экс-хоккеист Буре поделился впечатлениями от игры вместе с Путиным

Экс-хоккеист Павел Буре поделился впечатлениями от игры вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает «Чемпионат.com».

«Нужно его советы слушать, тогда не прогадаешь. Это огромная честь играть в одной тройке с президентом самой большой и самой сильной страны в мире. С ним интересно играть. У него присутствует игровое мышление», — сказал Буре.

Также Буре отметил, что Путину не нужно давать советы, просто они проговаривают, что будут делать на льду, и это не нужно разжевывать, потому что он и сам все понимает на несколько ходов.

Буре выступал за московский ЦСКА, «Нью-Йорк Рейнджерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Флориду Пантерз».

17 марта стало известно о том, что Федерация хоккея России (ФХР) намерена выдвинуть кандидатуру серебряного призера Олимпийских игр 1998 года в Нагано Павла Буре на место в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее Буре прокомментировал выдвижение ФХР его кандидатуры в совет ИИХФ.