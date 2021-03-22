Футболист ЦСКА Бохинен трогательно попрощался с Гончаренко

Футболист московского ЦСКА Эмиль Бохинен трогательно попрощался с наставником армейцев Виктором Гончаренко.

«Грустно было узнать новости. Спасибо, тренер, за веру в меня и за возможность играть в этом великом клубе. Удачи вам в будущем», — написал игрок в сториз Instagram.

22 марта Виктор Гончаренко был уволен с поста тренера армейцев. Он возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ожидается, что новым наставником красно-синих станет хорват Ивица Олич.

Ранее экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич заявил о том, что он готов вернуться в столичный клуб.