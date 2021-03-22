«Ак Барс» прокомментировал поведение своих фанатов на игре с «Салаватом Юлаевым»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» прокомментировал поведение своих фанатов на игре Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает сайт команды.

Напомним, перед началом третьего матча серии 1/2 финала Восточной конференции во время исполнения гимна Башкортостана сектор казанских болельщиков стал скандировать название своей команды.

«Ак Барс» сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к а капелла, как техническую заминку, а во время встречи между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор, который прошел в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков.

Напомним, казанцы победили со счетом 2:1. Они ведут в серии до четырех побед — 3:0.

Ранее всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование инцидента, произошедшего перед третьим матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».