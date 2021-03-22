Карпин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Спартак»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в московский «Спартак».

«В «Ростове» чувствую себя великолепно», — ответил Карпин во время прямого эфира в Instagram на странице своей жены Дарьи.

Также он заявил, что не планирует навсегда оставаться в Ростове, ведь его родственники живут в эстонской Нарве.

Напомним, наставник «Спартака» Доменико Тедеско в декабре 2020 года рассказал о том, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 44 очка. «Ростов» расположился на седьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009-го по май 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014 года. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.

В качестве игрока Карпин выступал за «Спартак», столичный ЦСКА, испанские «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

Ранее Тедеско обошел Олега Кононова и Александра Старкова по проценту набранных очков в «Спартаке».