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Спортивные новости

Карпин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Спартак»

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в московский «Спартак».

«В «Ростове» чувствую себя великолепно», — ответил Карпин во время прямого эфира в Instagram на странице своей жены Дарьи.

Также он заявил, что не планирует навсегда оставаться в Ростове, ведь его родственники живут в эстонской Нарве.

Напомним, наставник «Спартака» Доменико Тедеско в декабре 2020 года рассказал о том, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 44 очка. «Ростов» расположился на седьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009-го по май 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014 года. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.

В качестве игрока Карпин выступал за «Спартак», столичный ЦСКА, испанские «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

Ранее Тедеско обошел Олега Кононова и Александра Старкова по проценту набранных очков в «Спартаке».

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