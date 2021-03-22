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Спортивные новости

Фанаты «Ак Барса» сами заплатят штраф за свое поведение на матче Кубка Гагарина

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Фанаты казанского «Ак Барса» сами заплатят штраф за свое поведение на матче 1/2 финала Западной конференции против уфимского «Салавата Юлаева», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, перед началом третьего матча серии 1/2 финала Восточной конференции во время исполнения гимна Башкортостана сектор казанских болельщиков стал скандировать название своей команды.

Руководство казанцев заявило, что болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к а капелла, как техническую заминку, а во время встречи между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор, который прошел в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков.

«Ак Барс» победил со счетом 2:1. Они ведут в серии до четырех побед — 3:0.

Ранее всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование инцидента, произошедшего перед третьим матчем второго раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

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