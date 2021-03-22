В сборной России по фигурному катанию нет заразившихся коронавирусом

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что на чемпионате мира, который с 22 по 28 марта пройдет в Стокгольме, выявлен первый случай заражения коронавируса.

«К нашей сборной произошедшее не имеет никакого отношения. У нас все хорошо», — передает слова Когана «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что имя спортсмена не разглашается. Атлет не будет принимать участия в соревнованиях. Вместе с ним изолированы лица, которые с ним контактировали.

На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о методах работы своего тренера Александра Мишина.