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Спортивные новости

Игрок «Монако» Головин может покинуть клуб

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Руководство «Монако» готово расстаться с российским хавбеком Александром Головиным, сообщает Buzz Sport.

Отмечается, что трансфер станет возможным, если клуб получит выгодное предложение по игроку. Футболистом активно интересуется испанская «Севилья», а также ряд европейских команд.

«Монако» после 30 туров чемпионата Франции занимает четвертое место в турнирной таблице и, имея в своем активе 59 очков, отстает от лидирующего «ПСЖ» на четыре очка. Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 провел 14 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год. В составе красно-синих он становился чемпионом России в сезоне-2015/16, а также трижды завоевывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось о том, что Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.

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