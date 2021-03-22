«Сочи» задерживает зарплату футболистам

Футбольный клуб «Сочи» задерживает заработную плату футболистам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как информирует источник, только недавно футболисты сочинской команды получили денежные средства за январь.

Сочинский клуб идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда в 23-х сыгранных в национальном чемпионате матчах набрала 40 очков. Стоит отметить, что в последней игре «Сочи» разгромил «Тамбов», поединок завершился со счетом 5:0.

В 24-м туре российского первенства сочинский клуб сыграет с казанским «Рубином», встреча состоится 3 апреля в 16.30 по московскому времени. Также команде предстоит кубковый поединок — в рамках четвертьфинала турнира сочинский клуб сразится с московским «Локомотивом» 7 апреля в 19.00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович отреагировал на увольнение главного тренера команды Виктора Гончаренко, который покинул армейцев 22 марта. На его место будет назначен бывший игрок столичного клуба Ивица Олич.