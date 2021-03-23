Бывшая жена Аршавина назвала экс-игрока «психопатом»

Алиса Казьмина, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала о своем расставании с именитым футболистом.

Она поделилась, что расстались они еще тогда, когда Аршавин играл в казахстанском «Кайрате». По ее признанию, у футболсита были другие женщины, а изменял он с первого дня. Также она поделилась, что бросил Аршавин ее по сообщению.

«Он не абьюзер, не тиран. Он психопат! Сломал мою жизнь, выломал, разломал в щепки! И сжег в пепел. Не только мою жизнь, но и жизнь моих родителей, а также, что самое главное, моих детей. И он не несет никакой ответственности за это», — заявила Казьмина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Аршавин женился на Казьминой в сентябре 2016 года. Они развелись в 2017 году. У пары есть дочь Есения 2017 года рождения.

Ранее сообщалось, что Наталия Сарычева, мама экс-жены бывшего футболиста сборной России, рассказала о болезни дочери. В эфире Первого канала Наталия заявила, что в конце апреля 2020 года у Алисы произошел некроз носа, но они занимались самолечением.