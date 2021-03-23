В «Сочи» отреагировали на информацию по задержке зарплаты

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, согласно которой в сочинской команде задерживают заработную плату футболистам, передает «Спорт-Экспресс».

До этого «Спорт-Экспресс» проинформировал, что только недавно футболисты сочинской команды получили денежные средства за январь.

«Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», — заявил Рубашко.

Сочинский клуб идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда в 23-х сыгранных в национальном чемпионате матчах набрала 40 очков. Стоит отметить, что в последней игре «Сочи» разгромил «Тамбов», поединок завершился со счетом 5:0.

В 24-м туре российского первенства сочинский клуб сыграет с казанским «Рубином», встреча состоится 3 апреля в 16.30 по московскому времени. Также команде предстоит кубковый поединок — в рамках четвертьфинала турнира сочинский клуб сразится с московским «Локомотивом» 7 апреля в 19.00 мск.

Ранее сообщалось, что «Сочи» задерживает зарплату футболистам.