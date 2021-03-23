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Спортивные новости

Три паса Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Баффало»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сейрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Российский нападающий победителей Артемий Панарин, который не так давно вернулся в состав команды после скандала, связанного с якобы избиением девушки, набрал в этом поединке три очка — трижды он выступил в роли ассистента. Отличился также другой российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, который набрал одно очко, отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз» перенесен из-за коронавирусной инфекции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сейрбз» — 5:3
0:1 — Асплунд (Шихан, Олофссон), 23:52;
1:1 — Какко (Панарин), 27:13;
2:1 — Крайдер (Панарин, Фокс), 30:39;
3:1 — Фокс (Зибанеджад, Бучневич), 38:18;
3:2 — Козенс (Райнхарт), 41:09;
3:3 — Скиннер (Монтур), 44:22;
4:3 — Крайдер (Строум, Фокс), 45:47;
5:2 — Какко (Панарин, Строум), 59:02.

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