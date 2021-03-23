Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» с «Баффало»

Российский нападающий Артемий Панарин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейрбз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Рейнджерс», а российский спортсмен набрал в поединке три очка, записав на свой счет три голевые передачи. Панарин помог отличиться Каапо Какко (первая и пятая шайбы), а также Крису Крайндеру (второй гол).

Стоит отметить, что Панарин не так давно вновь вернулся в состав «Рейнджерс». Он покидал расположение команды из-за скандала, который возник после того, как бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил хоккеиста в том, что в 2011 году он избил 18-летнюю девушку в Риге.

Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший в матче дубль (2+0), первым стал защитник победителей Адам Фокс (1+2).

Ранее сообщалось, что три паса Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Баффало», также в матче сумел отличиться другой российский нападающий Павел Бучневич, который записал на своей счет одну голевую передачу.