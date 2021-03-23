Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России по победной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфия Флайерз» (2:1 ОТ) россиянин отразил 36 из 37 бросков и продлил свою серию из побед до восьми встреч.

Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу «Вашингтон Кэпиталз» Илье Самсонову и вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестеркину, которые в прошлом сезоне одержали по семь побед кряду.

Общий рекорд для вратарей-новичков принадлежит экс-голкиперу «Бостон Брюинз» Россу Бруксу, которому в сезоне-1973/74 удалось довести свою победную серию до 12 встреч.

Сорокин был выбран «Айлендерс» на драфте 2014 года в третьем раунде под общим 78-м номером. С 2014 по 2020 год он выступал за московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Сорокин принял участие в 11 матчах. Он отразил 92% бросков и оформил два шат-аута.

Ранее сообщалось, что Сорокин обновил личный рекорд.