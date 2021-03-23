Экс-игрок ЦСКА назвал назначение Олича риском для команды

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о назначении экс-футболиста клуба Ивицы Олича на пост главного тренера команды.

«В любом случае, назначение Олича — это риск. Он никогда не работал главным тренером. Не поспешили с отставкой Гончаренко? Возможно.

У ЦСКА неплохой календарь, но сложно сказать, кто сейчас принимает решения в клубе. Неудачные серии могут быть у любой команды», — цитирует Кириченко «Спорт День за Днем».

Бывший футболист заявил, что ничего не ждет от хорватского специалиста на финише чемпионата России.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о возможном назначении Олича на пост наставника ЦСКА.