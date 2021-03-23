Панарин обошел Дацюка по голевым передачам за первые шесть сезонов в НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» (5:3) нападающий отдал три голевые передачи. Теперь в активе Панарина 287 голевых передач за карьеру в НХЛ.

По этому показателю форвард «Рейнджерс» обошел бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (286).

Рекорд по количеству результативных передач среди россиян принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (319). Второе место занимает экс-хоккеист «красных крыльев» Сергей Федоров (317). На третьей строчке располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (313).

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 411 матчах, в которых набрал 443 (156+287) очков.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач в 28 встречах.

Ранее сообщалось, что Панарин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Баффало».