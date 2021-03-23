Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Ювентус»

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант смены главного тренера команды, сообщает La Repubblica.

По информации издания, в клубе недовольны нынешним наставником команды Андреа Пирло после поражения клуба от «Беневенто» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

В список кандидатов попали бывший тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а также Симоне Индзаги, который возглавляет римский «Лацио».

Пирло возглавил «Ювентус» в 2020 году. После 27 матчей туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов. При этом отрыв от идущего пятым «Наполи» составляет два очка.

Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Порту» в 1/8 финала турнира.

Ранее в Италии сообщили о конфликте в «Ювентусе» после поражения от «Беневенто». По информации СМИ, после игры президент «старой сеньоры» Андреа Аньелли и главный тренер команды провели беседу на повышенных тонах.