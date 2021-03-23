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Спортивные новости

Тайсон отказался от многомиллионного контракта за третий бой с Холифилдом

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Менеджер экс-чемпиона мира Эвандера Холифилда Крис Лоуренс заявил, что бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон отказался от гарантированных $25 млн за третий поединок.

Представитель Холифилда отметил, что сторона Тайсона не объяснила причину отказа.

«Казалось, что это уже завершенная сделка. Однако она быстро развалилась, когда люди Тайсона отклонили все наши предложения. Мы вели переговоры добросовестно. Похоже, зря потратили время», — цитирует Лоуренса MMA Fighting.

Первый поединок между боксерами прошел в 1996 году. Тогда победу одержал Холифилд. Спустя год во время боя-реванша Тайсон откусил сопернику кусок уха. Бой был остановлен, а виновника инцидента дисквалифицировали и оштрафовали на $3 млн.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. В ноябре Тайсон провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом-младший, который завершился вничью.

В активе Холифилда 44 победы (29 — нокаутом), десять поражений, две ничьи. Еще один бой признан несостоявшимся. В профессиональном боксе он не выступал с мая 2011 года.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Джонс могут провести бой на Красной площади.

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