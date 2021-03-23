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Спортивные новости

Валуев обратился к Поветкину перед поединком против Уайта

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев обратился к российскому тяжеловесу Александру Поветкину перед поединком против британца Диллиана Уайта.

«Сань, мы с тобой, мы будем незримо находиться у тебя за спиной. Он будет стараться, скорее всего, уводить в долгие раунды. Он будет давить на то, что ты старше, что ты устанешь. Не дай ему это сделать», — приводит слова Валуева «РЕН ТВ».

Реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет в ночь на 28 марта в Гибралтаре.

Первый поединок состоялся в августе 2020 года. Тогда россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде и отобрал у представителя Великобритании пояс временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поветкин провел в профессиональной карьере 29 поединков, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и завершил один бой вничью. В активе Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.

Ранее Уайт заявил, что в любом состоянии сможет одолеть Поветкина.

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