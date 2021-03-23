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Спортивные новости

Владелец «Торпедо» объявил имя нового главного тренера команды

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Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что новым главным тренером команды назначен Александр Бородюк.

«Сегодня я представил команде нового главного тренера — Александра Генриховича Бородюка», — цитирует Авдеева «Спорт-Экспресс».

По информации издания, контакт специалиста с «Торпедо» рассчитан до конца следующего сезона.

22 марта столичный клуб отправил в отставку Сергея Игнашевича. Он возглавлял команду с лета 2019 года. Под руководством специалиста в нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Торпедо» набрало 51 очко в 31 матче. При этом московский клуб не может одержать победу в семи матчах подряд, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений с разницей в счете 2:11.

Команда занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу ее отделяют три очка. Лидируют в Олимп-ФНЛ самарские «Крылья Советов» (70).

Ранее сообщалось, что Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу.

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