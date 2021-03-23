Туктамышева оценила организацию чемпионата мира в Стокгольме

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об организации мирового первенства в Стокгольме.

«На деле все оказалось намного лучше, почти не чувствуешь ничего, только маски постоянно носишь. На льду у нас есть специальные коробочки, куда вещи складываешь, чтобы не было контакта с тренером», — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристка отметила, что спортсмены провели на карантине в отеле один день. Также в здании есть игровые зоны.

«Самая любимая моя часть здесь — это столовая, не потому что мы все любим покушать, а потому что в столовой огромные окна, которые сразу выходят на главную арену, и можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Это очень круто, я безумно довольна всей организацией», — добавила Туктамышева.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Участники турнира будут жить в «пузыре», чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова, Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что в сборной России по фигурному катанию нет заразившихся коронавирусом.