В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Головину

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о возможном приобретении полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Мончи «Спорт-Экспресс».

Российский футболист перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году за €30 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока оценивается в €19 млн. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2024 года.

После 30 туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 59 очков. Команда отстает от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на четыре балла.

«Севилья» набрала 55 очков в 28 встречах и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что Головиным активно интересуется «Севилья», а также ряд европейских команд. По информации СМИ, «Монако» готов продать россиянина, если получит выгодное предложение.