ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера

Московский ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера команды.

«ЦСКА и Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта — его представят команде, и он проведет свою первую тренировку», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Детали соглашения с 41-летним хорватским специалистом не разглашаются.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал назначение Олича риском для команды.