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Спортивные новости

Белорусская фигуристка исключена из списка участниц чемпионата мира

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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не выступит на чемпионате мира в Стокгольме, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсменка была исключена из списка участниц соревнований.

22 марта стало известно, что среди участников первенства был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Организация не стала называть имя заболевшего спортсмена, однако в ISU заявили, что фигурист с положительным тестом на COVID-19 не будет допущен к участию в соревнованиях. По информации СМИ, коронавирусом заболела 17-летняя Сафонова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Участники турнира будут жить в «пузыре», чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Ранее сообщалось, что в сборной России по фигурному катанию нет заразившихся коронавирусом.

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