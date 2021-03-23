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Спортивные новости

Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала самую яркую представительницу женского фигурного катания.

«Лиза Туктамышева все эти годы четко доказывала, что она может бороться со всем – с недугами, с проблемами возрастными, психологическими. За Туктамышевой сейчас очень многие наблюдают. Лиза сейчас явный противовес омоложению женского одиночного фигурного катания.

Как бы ни обижались на меня девочки, но Лиза сейчас самый яркий представитель вида спорта, который называется женское одиночное катание», — цитирует Роднину РИА «Новости».

По словам бывшей спортсменки, чемпионка мира 2015 года стоически выдержала проблемы, которые случаются у фигуристок после двух-трех лет взрослой карьеры.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Участники турнира будут жить в «пузыре», чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова, Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Туктамышева оценила организацию чемпионата мира в Стокгольме.

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