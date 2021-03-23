Газзаев высказался о назначении Олича главным тренером ЦСКА

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
0:3
закончен
Динамо МСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
5:3
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
0:3
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
2:1
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:2 (ОТ)
закончен
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
2:1
закончен
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
5:1
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
0:4
закончен
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
Еврокубок
УНИКС Локомотив-Кубань
94:88
закончен
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Химки
70:89
закончен
Калев ЦСКА
72:94
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
17:00
ЛокомотивЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
18:00
Еврокубок
Монако Будучность
20:00
Метрополитан 92 Гран Канария
22:00
Виртус Болонья Ховентуд
22:45
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскСпартак-2
12:00
Краснодар-2Енисей
15:00
АкронНижний Новгород
15:00
ШинникТомь
15:00
ФакелИртыш
15:00
Крылья СоветовНефтехимик
15:00
ТекстильщикАлания
17:00
ВолгарьДинамо-Брянск
17:30
ВелесЧайка
18:30
Торпедо МЧертаново
19:00
БалтикаОренбург
20:30
ЧМ / 2022 - Европа
ТурцияНидерланды
20:00
ЭстонияЧехия
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
ФранцияУкраина
22:45
ФинляндияБосния и Герцеговина
22:45
БельгияУэльс
22:45
ЛатвияЧерногория
22:45
ГибралтарНорвегия
22:45
СловенияХорватия
22:45
МальтаРоссия
22:45
КипрСловакия
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
17:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
00:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
00:30
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:30
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

Газзаев высказался о назначении Олича главным тренером ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший главный тренер московского ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост наставника красно-синих.

Газзаев пожелал новому хорватскому специалисту успехов, а также отметил, что на протяжении всей карьеры в столичном клубе Олич проявлял себя как очень хороший человек и настоящий профессионал.

«Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Ивицы Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья», — цитирует Газзаева Sport24.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о назначении Олича.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.