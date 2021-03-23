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Спортивные новости

За время выступления за «Аталанту» трансферная стоимость Миранчука упала

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Портал Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости футболистов. Согласно новой информации, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук потерял в трансферной стоимости за время выступления в Италии почти € 1 млн.

Ранее ценник на игрока достигал € 18 млн, но после перехода в «Аталанту» стоимость немного упала.

При этом Миранчук продолжает входить в топ-5 дорогих российских футболистов. Больше Алексея стоят Александр Головин («Монако», € 19 млн) и Марио Фернандес (ЦСКА, € 18 млн), также в первую пятерку входят Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн) и брат Алексея Антон Миранчук («Локомотив», € 14 млн).

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в начале этого сезона. В составе бергамасков хавбек провел 18 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Сейчас Миранчук находится в расположении сборной России, которой в марте предстоит сыграть со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Ранее сообщалось, что хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России.

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