Гончаренко попрощался с ЦСКА и пожелал удачи Оличу

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой и поговорил со своим преемником Ивицей Оличем.
«ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику», — сообщается на странице ЦСКА в Twitter.
Сегодня новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич проводит первую тренировку с командой и поприветствовал футболистов московской команды на русском языке. Видео обращения хорвата к команде опубликовано на клубной странице в Instagram.
Накануне ЦСКА объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Виктором Гончаренко, который возглавлял армейцев с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста ЦСКА дважды завоевал серебряные медали чемпионата России и становился обладателем Суперкубка страны.
«Взвесили все риски»: Ивица Олич возглавил ЦСКА.
#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику ������ #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021