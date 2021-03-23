Олич покинет тренерский штаб сборной Хорватии и не поедет на Евро-2020

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич покинет штаб сборной Хорватии и не примет участия в чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает Sport24.

Олич уже приступил к работу в ЦСКА, на первой тренировке хорват поприветствовал футболистов московской команды на русском языке. Видео обращения хорвата к команде опубликовано на клубной странице в Instagram.

После завершения карьеры профессионального футболиста Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира — 2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.

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