«С отцом не обсуждал»: Семин-младший рассказал о работе в «Роторе»

Андрей Семин, сын Юрия Семина, отреагировал на слухи вокруг своего трудоустройства в «Роторе». Напомним, что Семин-младший вошел в штаб Юрия Батуренко, многолетнего помощника своего отца, сменившего на посту главного тренера волгоградской команды Александра Хацкевича.

«Я всегда работаю в связке с Батуренко. В «Ротор» меня позвал как раз Юрий Михайлович. Говорят, что мы с Юрием Михайловичем разведчики Юрия Палыча в «Роторе»? Я не обращаю внимания на эти слухи. Я с этой ситуацией не знаком. С отцом я свое назначение не обсуждал», — сказал Семин в интервью Sport24.

Юрий Батуренко более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Семина, где руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня. Также специалист воспитывал новое поколение игроков в молодежной команде «железнодорожников» и открыл для основного состава Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова и других.

Ранее сообщалось, что «Ротор» объявил о назначении Батуренко на пост главного тренера.