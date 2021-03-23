«Бердыев поможет советом»: в «КамАЗе» разъяснили функции тренера в клубе

Генеральный директор «КамАЗа» Айнур Миннеханов рассказал о том, почему известный специалист Курбан Бердыев прибыл в расположение челнинской команды, которая проводит сбор в Турции.
О этом сообщил клуб в на своей странице в Twitter
«Мы очень рад, что Курбан Бекиевич будет с нами до конца сборов. В каком статусе? У него не будет официальной должности в клубе. Его пребывание в команде будет только на сборах. Курбан Бекиевич будет помогать советом. Ничего больше», — сказал Миннеханов в интервью Sport24.
Бердыев, который дважды приводил «Рубин» к победам в чемпионате России, находится без работы с июня 2019 года.
Червиченко считает Бердыева будущим тренером «Спартака».
Курбан Бердыев с нами!✊��— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) March 23, 2021
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▫️Сегодня Курбан Бекиевич Бердыев прибыл в расположение автозаводцев и будет с нами до завершения турецких сборов.
⠀#сборы2021 pic.twitter.com/dPoAPxhSlg