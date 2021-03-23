«Ак Барс» с сухим счетом выиграл серию у «Салавата» и вышел в финал конференции

В четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу казанского клуба. «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции.

Гости вели в счете 3:0, отличились Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. В концовке третьего периода Джефф Плэтт и Александр Кадейкин сократили отставание в счете до минимума, но на большее «Салават Юлаев» не хватило.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. Четвертый матч.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: 0:1 - Петров (Кормье) – 36:49 (5x5)

0:2 - Воронков (Галиев, Бурмистров) — 37:57 (5x5)

0:3 - Галиев (Лямкин, Воронков) — 41:11 (5x5)

1:3 - Плэтт (Кадейкин, Хартикайнен) — 55:31 (6x5)

2:3 - Кадейкин (Гранлунд, Маннинен) — 56:17' (6x5).

В восьми матчах плей-офф казанский клуб не проиграл ни одного матча и идет в плей-офф без единого поражения.

В другом полуфинале Восточной конференции омский «Авангард» ведет у магнитогорского «Металлурга» 2:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс».