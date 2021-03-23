«Начали переговоры несколько дней назад»: Олич рассказал о своем назначении в ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал свое назначение на пост наставника «армейцев». Хорват 23 марта был представлен команде и провел первую тренировку.

«Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть», — сказал Олич в интервью официальному сайту ЦСКА.

Накануне ЦСКА объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Виктором Гончаренко, который возглавлял армейцев с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста ЦСКА дважды завоевал серебряные медали чемпионата России и становился обладателем Суперкубка страны.

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