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Спортивные новости

«Водители убивают людей тысячами»: Запашный ответил Хэмилтону

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Известный российский дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный ответил на высказывание британского автогонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по поводу драки слонов в цирке в Казани.

Напомним, что 22 марта во время выступления животные устроили драку, завалившись на первые ряды зрительских мест. Пострадавших, к счастью, не было.

«Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», — сказал Запашный в интервью Sport24.

Хэмилтон является активным сторонником борьбы с расовой дискриминацией и социальной несправедливостью. Также он призывает своих подписчиков проявлять заботу об окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Льюиса Хэмилтона возмутила драка слонов в казанском цирке.

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