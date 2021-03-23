Юрист о поведении сотрудников ЦСКА: статья есть, но дел по ней не возбуждают

Юрист Андрей Князев рассказал, какие санкции могут быть применены к сотрудникам службы безопасности ЦСКА, которые мешали журналистам снимать приезд нового главного тренера «армейцев» Ивицы Олича на тренировку команды.

Работники службы безопасности не подпускали представителей СМИ ближе ко входу на арену и применили силу по отношению к журналистам.

«Конечно, действия сотрудников ЦСКА противозаконны. У нас в стране есть статья 144 УК РФ. «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», но, к сожалению, органы обычно не реагируют на такие заявления — это достаточно мертвая статья. По ней практически дела не возбуждают. Если, конечно, не нанесено урона человеку или камере», — сказал Князев в интервью «Чемпионату».

Ивица Олич был сегодня представлен в качестве главного тренера ЦСКА и провел с командой первую тренировку.

Ранее сообщалось, что охрана ЦСКА применила силу к журналистам во время приезда Олича.