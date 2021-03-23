«Взял за шкварки, отвел и успокоил»: Шлеменко вспомнил эпизод из своего прошлого

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, как однажды разобрался с нетрезвым человеком, который наводил страх на целый двор.

«Вот иду, не помню, с сыном шёл или с дочерью. Синяк. Вот вышел на улицу. Не знаю, есть ли у вас такой, у нас такой есть. Орет. Прохожих никого нет. Они его боятся, он на всех кидается. Я просто без разбора подошел к нему, взял за шкварки этого оленя. Он там что-то подрыгался. Он пьяный, никакой. Я отвел его и успокоил», — рассказал Шлеменко в интервью на канале Александра Лютикова в YouTube.

Ранее Шлеменко заявил о том, что лично готов отменять концерты популярного в молодежной среде рэп-исполнителя Моргенштерна. Боец вспомнил ситуацию в Дагестане, когда с помощью бойца Хабиба Нурмагомедова были отменены концерты.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комбаров высказался о любви подростков к Моргенштерну.