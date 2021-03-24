Матч «Реала» и «Ливерпуля» не будет перенесен из Испании

Поединок мадридского «Реала» и «Ливерпуля», который должен состояться в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, приняли решение не переносить из Испании, сообщает «Би-би-си».

Поединок должен состояться 6 апреля в Мадриде, и существовала вероятность того, что встреча могла бы быть перенесена из-за строгих ограничений в Испании, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако сообщается, что испанское правительство планирует смягчить ограничения по коронавирусу, связанные с въездом из Великобритании. Здесь стоит отметить, что несколько матчей английских команд были перенесены на нейтральные поля из-за действующих ограничений.

В Мадриде пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», ответный поединок должен состояться в Англии 14 апреля. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, выступающий за лондонский клуб на правах аренды, заявил, что желает вернуться в мадридский «Реал».