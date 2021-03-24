Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за повреждения

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был вынужден пропустить тренировку команды из-за полученного повреждения, сообщает официальный сайт Лиги.

По информации источника, российский форвард был отправлен на однодневных отдых из-за травмы нижней части тела. Таким образом, пока неизвестно, сможет ли Овечкин помочь «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз», который запланирован на 26 марта.

Стоит отметить, что в поединке против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин пропустил часть второго периода, однако затем продолжил игру. На льду россиянин провел 23:19, что стало лучшим показателем среди форвардов.

В нынешнем сезоне 35-летний Овечкин провел 27 поединков, в которых набрал 25 (14+11) очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в Национальной хоккейной лиге.