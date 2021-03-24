Куман останется наставником «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман продолжит возглавлять каталонскую команду в следующем сезоне, сообщает издание Marca со ссылкой на каталонский телеканал TV3.

По информации источника, 23 марта нидерландский специалист провел встречу с новым президентом каталонской команды Жоаном Лапортой, который был избран на свой пост в марте. На встрече также находились спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.

Руководство выразило уверенность в силах Кумана, и стороны пришли к согласию по поводу дальнейшего будущего нидерландского тренера. Он продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

Куман возглавил каталонскую команду в летнее трансферное окно 2020 года. Он на этом посту сменил Кике Сетьена, который был уволен вскоре после того, как команда потерпела сенсационное поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзошел достижение игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам без учета пенальти.