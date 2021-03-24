Ученицы Тутберидзе исполнили необычный танец в честь поддержки тренера

Ученицы российского тренера Этери Тутберидзе исполнили необычный танец, которым поддержали специалиста и российских фигуристов перед чемпионатом мира по фигурному катанию — 2021, который стартует 24 марта в Стокгольме.

В съемках приняли участие Софья Акатьева, Камила Валиева, Майя Хромых. Они сделали необычный танец с элементами аэробики, а видео в своем Instagram опубликовал хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков.

«Сегодня у нас был диско-джаз с элементами аэробики, такая стилистика очень хорошо работает на амплитуду движения в быстрых ритмах, силу, выносливость и очень хорошо сжигает лишненькое. Нас мало, но мы в тельняшках. Нашим успеха и удачи на ЧМ, мы переживаем за вас всей душой», — написал хореограф в своем Instagram.

Мировое первенство по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта. Женское одиночное катание представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил слова олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой.