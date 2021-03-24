Экс-глава ВФЛА Шляхтин не стал обжаловать решение о своей дисквалификации

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял решение не подавать апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации, сообщает официальный сайт независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Также обжаловать свою дисквалификацию не стал бывший член правления ВФЛА, экс-глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Шляхтин, Карамян и исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова были дисквалифицированы за то, что вмешивались в дело российского атлета Данила Лысенко. Каждый из фигурантов этого дела получил четыре года отстранения.

Речь идет о подделке документов, отказе сообщать об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина о возобновлении выдачи российским спортсменам статуса нейтрального атлета.