Хабиб напутствовал двоюродного брата Абубакара перед боем с Гуденом

Завершивший карьеру теперь уже бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов напутствовал своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, который 27 марта в США проведет поединок против американского спортсмена Джареда Гудена.

«Ты прошел очень хороший тренировочный лагерь, Брат. Надеемся только на победу, только вперед, а мы будем рядом», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Абубакар Нурмагомедов провел уже 18 поединков, в которых трижды проигрывал, и один раз бой завершился ничейным результатом. В рамках Абсолютного бойцовского чемпионата двоюродный брат Хабиба дрался единожды, тогда он встречался с немецким бойцом Давидом Завадой и уступил. Бой был проведен в ноябре 2019 года.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов исключен из всех рейтингов промоушена, сообщается на официальном сайте организации. Теперь первую строчку сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории занимает чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс.