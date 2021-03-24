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Спортивные новости

Боксер Уайт оценил шансы Поветкина в бою против бойца UFC Нганну

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Британский боксер Диллиан Уайт поразмышлял на тему шансов российского боксера Александра Поветкина в поединке против бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну.

Уайт подчеркнул, что достаточно трудно прогнозировать исход подобного поединка, потому что по больше части все будет зависеть от того, по каким правилам будет проходить поединок — ММА или бокса.

«Я не знаю. Фрэнсис — боец ММА, а Поветкин — боксер. Если Поветкина поставить против Фрэнсиса по правилам ММА, то силы будут отличаться. Если Фрэнсиса в бокс, то это уже другое. Очень сложно рассуждать даже на эту тему. Что Фрэнсис, что Поветкин, — оба нокаутеры», — заявил Уайт на медиа-дне в преддверии реванша с Поветкиным.

Уайт и Поветкин проведут бой-реванш. Он состоится 27 марта 2021 года в Гибралтаре. Первый поединок завершился победой российского боксера нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев обратился к российскому тяжеловесу Александру Поветкину перед поединком против британца Диллиана Уайта.

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