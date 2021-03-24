Черчесов назвал фаворита группы сборной России на отборе к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал фаворита группы квалификации на чемпионат мира — 2022, передает Jutarnji List.

Вместе с российской национальной командой за выход на мировое первенство поборются сборные Хорватии, Словении, Словакии, Мальты и Кипра.

«На бумаге фаворит Хорватия. Но на самом деле каждый может показать себя. У нас очень интересная группа, где каждый матч может стать решающим», — заявил специалист.

Стоит отметить, что сборные России и Хорватии встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира — 2018, который прошел в России. Победа досталась хорватской команде, исход поединка был решен в серии послематчевых пенальти. Сборная Хорватии стала вице-чемпионом мира, проиграв в финале турнира команде Франции.

В марте российская команда встретится со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Ранее сообщалось, что Черчесов вспомнил, как хотел пригласить хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича в московский «Спартак».