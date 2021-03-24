Работу Тухеля в «Челси» назвали блистательной

Защитник «Челси» Эмерсон рассказал, что думает о работе главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля, передает Globo Esporte.

Тухель возглавил «синих» 26 января 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды. Контракт с немецким специалистом «Челси» заключил на 18 месяцев.

«С первого же дня при Томасе мы заметили, насколько все здорово организовано. Он показывает нам много видеозаписей, дает много деталей и информации, помогающих нам на поле. Команда отлично организована, а он работает блистательно», — заявил защитник.

После 29-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонская команда идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 51 очко.

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма в футболе. По словам российского бизнесмена, каждый раз, когда ему присылают примеры расистских оскорблений в адрес игроков «синих», он находится в шоке.