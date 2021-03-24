Хавбек «Ливерпуля» высказался о своем трансфере в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался об информации, согласно которой после завершения текущего сезона он перейдет в состав «Барселоны», передает Marca.

Изначально сообщалось, что футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта и подписал предварительное соглашение. Нидерландский игрок перейдет в стан сине-гранатовых на правах свободного агента предстоящим летом. Однако в каталонском клубе опровергли подписание.

«Вы всегда будете обсуждать подобные вещи, в том числе и мое будущее. Но, как я уже говорил, я еще ничего не слышал. Об этом говорят медиа, но у меня нет новостей», — заявил хавбек.

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2019/20), победителем Лиги чемпионов (2018/19), обладателем Суперкубка УЕФА (2019) и победителем Клубного чемпионата мира — 2019.

В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Барселона» опровергла информацию о подписании соглашения с игроком «Ливерпуля».