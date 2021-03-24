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Спортивные новости

Решение о назначении Олича главным тренером ЦСКА назвали странным

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА, передает Rusfootball.

Хорват, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко. При этом Олич еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником. По мнению Канчельскиса, достаточно странный шаг со стороны руководства столичного клуба.

«Время покажет, кто прав, кто виноват. Странное, конечно, решение. Но у них там есть руководители — им решать. Наверное, есть какие-то для этого аргументы — надо у них об этом спросить», — заявил Канчельскис.

Московский ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков.

Ранее сообщалось, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил нового главного тренера «армейского» клуба Ивицу Олича с возвращением в команду. Он опубликовал в своем Instagram две фотографии с разницей в 16 лет.

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