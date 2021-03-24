Широков поделился мнением о выступлении Кокорина в «Фиорентине»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине», передает Sport24.

Российский футболист перешел в итальянский клуб в зимнее трансферное окно 2021 года, однако закрепиться в составе и заиграть пока не смог. Не так давно Кокорин получил травму, на сегодняшний момент он проходит реабилитацию, что может занять от двух до трех недель.

«Шансы заиграть у него, безусловно, все еще есть, просто нужно до конца восстановиться, выздороветь. Сейчас придет новый тренер, Саша покажет себя, и тот поймет, что с ним делать.

На данный момент нельзя сказать, просчиталась «Фиорентина» с трансфером Кокорина или нет — он не играет», — заявил Широков.

Примечательно, что в «Фиорентине» произошла смена главного тренера — со своего поста был уволен Чезаре Пранделли, что тоже может сказаться на дальнейшей судьбе российского игрока в составе «фиалок».

Ранее сообщалось, что первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стаферов рассказал, как воспринимает критику в адрес своего воспитанника.