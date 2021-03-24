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Спортивные новости

Суд вынес приговоры напавшим на базу «Марселя» фанатам

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Суд вынес приговоры болельщикам, которые в январе 2021 года напали на тренировочную базу футбольного клуба «Марсель», сообщает AS.

Сообщается, что четыре фаната получили сроки до одного года тюремного заключения. Самое большое наказание понес болельщик, который запустил сигнальную ракету. Он получил срок в один год, однако отбывать наказание будет в домашнем режиме, нося при этом этом электронный браслет.

Фанаты напали на базу команды в январе 2021 года. Болельщики закидывали территорию файерами, а также обстреляли здание футбольной базой из ракетниц. При этом нападении пострадал защитник Альваро Гонсалес, который получил травму спины после того, как в нее попала ракета. Были ранены трое сотрудников правоохранительных органов, повреждено несколько служебных машин.

Причиной этой акции стало недовольство положением команды в турнирной таблице и выступлением в Европе. По итогам инцидента главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подал в отставку.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» назвал пятерых «неприкасаемых» игроков — футболистов, которых итальянская команда точно не будет продавать в летнее трансферное окно.

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