Гаджиев сравнил Моргенштерна с гермафродитом

Глава российского бойцовского промоушена АМС Fight Nights Global Камил Гаждиев рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, из-за отсутствия цензуры в России запретить творчество 22-летнего музыканта, к сожалению, невозможно.

«Надеюсь, что Моргенштерн не является лицом нашего общества, но это производная от того, что есть. Я его музыку не воспринимаю, не воспринимаю и другим не советую.

По моему мнению, Моргенштерн не мужчина и не женщина, а гермафродит. Это первое, что приходит в голову. Надеюсь, что мои дети не будут его слушать», — сказал Гаджиев.

Напомним, что в 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

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