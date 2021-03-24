Губерниев назвал говном песни Моргенштерна

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о творчестве рэп-исполнителя Моргенштерна. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, запрещать музыку 22-летнего артиста не нужно.

«Я против цензуры. Каждый должен заниматься своим делом. Создавать дисциплинарный орган точно не нужно. В демократической стране у каждого должна быть возможность высказываться на любые темы.

Если его песни нравятся людям — пусть поет. Я это говно не слушаю», — сказал Губерниев.

Напомним, что в 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

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